Geschwindigkeitsrekord für Elektroautos mit Giti-Reifen aufgestellt

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist schon Anfang August auf dem Prüfgelände von Automotive Testing Papenburg (ATP) ein neuer Geschwindigkeitsrekord für Elektroautos aufgestellt worden. Für die sogenannte Track Edition des derzeit nur im Reich der Mitte angebotenen Modells U9 der zum chinesischen Hersteller BYD zählenden Fahrzeugmarke Yangwang wurden dabei 472,41 Kilometer pro Stunde gemessen. Der mit vier jeweils 555 Kilowatt starken Elektromotoren ausgestattete Wagen war bei seiner Rekordfahrt mit Reifen des Typs „Sport E.GTR2 Pro“ des in Singapur beheimateten Reifenherstellers Giti Tire ausgerüstet.

