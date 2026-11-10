Steigende Werkstattstundensätze verteuern Reparaturkosten zusätzlich

Unlängst hat der Gesamtverband der Versicherer (GDV) seine neueste Auswertung zur Preisentwicklung bei Kfz-Ersatzteilen zwischen 2016 und 2026 präsentiert. Dabei wird die diesbezügliche Steigerung, die mit über 80 Prozent mehr als doppelt so groß wie die inflationsbedingte Teuerung von 34 Prozent im genannten Zeitraum ausgefallen sein soll, für die starke Verteuerung von Autoreparaturen während der vergangenen Jahre verantwortlich gemacht. Allerdings nennt der GDV mit den Stundensätzen in den Kfz-Werkstätten hierzulande noch einen weiteren maßgeblichen Einflussfaktor. Denn laut Zahlen der Versicherer haben diese sich zwischen 2017 und 2025 um 62 Prozent bzw. um durchschnittlich 6,2 Prozent pro Jahr erhöht, wobei allein für 2025 ein Plus von 7,5 berichtet wird. Als besonders hoch werden in diesem Zusammenhang die Stundensätze bei Arbeiten an Elektroautos beschrieben, die teilweise in spezialisierten Werkstätten repariert werden müssten.

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