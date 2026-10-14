Ersatzteilpreise haben sich binnen zehn Jahren fast verdoppelt

Laut dem Gesamtverband der Versicherer (GDV) sind Pkw-Ersatzteile erneut deutlich teurer geworden. Gemäß seinen Untersuchungen sollen die Preise für sie zwischen August 2025 und demselben Monat dieses Jahres um mehr als vier Prozent zugelegt haben, wobei bezogen auf die vergangenen zehn Jahre sogar von einer annähernden Verdopplung berichten wird.

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