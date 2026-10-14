https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/GDV-Ersatzteipreise-2016-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-14 13:00:212026-10-14 13:00:21Ersatzteilpreise haben sich binnen zehn Jahren fast verdoppelt
Ersatzteilpreise haben sich binnen zehn Jahren fast verdoppelt
Laut dem Gesamtverband der Versicherer (GDV) sind Pkw-Ersatzteile erneut deutlich teurer geworden. Gemäß seinen Untersuchungen sollen die Preise für sie zwischen August 2025 und demselben Monat dieses Jahres um mehr als vier Prozent zugelegt haben, wobei bezogen auf die vergangenen zehn Jahre sogar von einer annähernden Verdopplung berichten wird.
Und trotzdem hat es sich noch nie mehr gelohnt ein altes Auto trotz regelmäßiger Reparaturen zu halten.