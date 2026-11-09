https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Launch-Europe-RDKS-Neuheiten.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-11-09 14:56:202026-11-09 14:56:20Erweitertes RDKS-Angebot bei Launch Europe
Erweitertes RDKS-Angebot bei Launch Europe
Die Lauch Europe GmbH – hiesiger Ableger der 1992 gegründeten, auf Fahrzeugdiagnose, Lösungen für Reifen-/Werkstattservicebetriebe und Hebetechnik spezialisierten Lauch Tech Co. Ltd. aus Shenzhen/China – hat an ihrem Firmensitz in Kerpen nicht nur eine Geschäftseinheit rund im Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) etabliert. Das Unternehmen präsentiert zugleich einige Neuheiten aus diesem Bereich: Der „TSensor-7S“ sowie die Diagnosegeräte „i-TPMS“ und „CRT511S V2“ sind demnach dafür gedacht, Reifenfachbetrieben und Kfz-Werkstätten den Austausch und die Programmierung von RDKS-Sensoren zu vereinfachen, wobei eine breite Fahrzeugabdeckung versprochen wird.
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