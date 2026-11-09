Pünktlich zur Handball-WM: Semperit wird Sponsor der deutschen Nationalmannschaften

Die Continental-Marke Semperit ist ab sofort Partner der Frauen- und Männer-Nationalmannschaften des Deutschen Handballbundes (DHB). Künftig werde sie bei den Heimländerspielen beider Nationalteams präsent sein, heißt es in einer Mitteilung. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten Semperit und der DHB demnach bereits beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen Belgien am vergangenen Donnerstag in Berlin. „Handball steht für Teamgeist, Dynamik und den gemeinsamen Willen, auch unter anspruchsvollen Bedingungen Leistung abzurufen. Mit der Partnerschaft schaffen wir eine Verbindung zwischen unserer Marke und einer Sportart, die in Deutschland viele Menschen erreicht. Besonders wichtig ist uns, dass die Zusammenarbeit die Frauen- und Männer-Nationalmannschaft gleichermaßen umfasst“, betont Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft bei Continental. Jörg Westheider ist beim DHB für das Sponsoring- und Rechtemanagement verantwortlich. Er ist überzeugt, dass die Marke sehr gut zum deutschen Handball ebenso wie zum Deutschen Handballbund passt: „Gemeinsam werden wir die Partnerschaft mit Leben füllen und den Fans bei den Heimländerspielen sowie über unsere digitalen Kanäle näherbringen.“ Neben der Präsenz auf TV-relevanten Werbeflächen werde Semperit die Zusammenarbeit für gemeinsame Inhalte, redaktionelle Kommunikationsmaßnahmen sowie Angebote für Fans, Kunden und Handelspartner nutzen.