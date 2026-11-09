Für Anfang 2027 kündigt sich Pirellis neuer „Angel GT III“ an

Mit dem „Angel GT III“ stellt Pirelli einen neuen Radialsporttouringreifen vor, der ab Anfang des kommenden Jahres erhältlich sein soll. Der Nachfolger des „Angel GT II“ bewahre die sportliche DNA des Reifenherstellers, biete im Vergleich zu seinen drei Vorgängergenerationen – auf den „Angel ST“ folgten der „Angel GT“ und dann eben der „Angel GT II“ – allerdings „ein noch besseres Handling, eine gleichmäßigere Performance und verbesserte Eigenschaften bei Nässe“, wie es weiter heißt. Dabei könne der Neue zudem mit einer gleichmäßigeren Leistung über seine gesamte Lebensdauer hinweg aufwarten, ergänzt Pirelli. Im Vergleich zu den anderen Produkten seiner „Angel“-Familie soll der Hinterradreifen des „Angel GT III“ dank eines neuen Profilmusters zugleich eine erhöhte Laufleistung bieten und für mehr Komfort ausgelegt bzw. ein reduziertes Abrollgeräusch ausgelegt sein.

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