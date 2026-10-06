Weiter recht stabiles Plus bei Kfz-Neuzulassungen

Auch nach nunmehr neun Monaten liegen die Kfz-Neuzulassungen in Deutschland gemäß den jüngsten Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) weiterhin im Plus irgendwo im Bereich zwischen fünf und sechs Prozent. Wobei zu der gegenüber Ende August ein paar Zehntelprozentpunkte besseren Zwischenbilanz vor allem die Entwicklung bei den Pkw beigetragen hat. Im September sind demnach fast 256.800 Neuwagen erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommen und damit neun Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Kumuliert sind es nach drei Quartalen damit in Summe gut 2,2 Millionen Pkw entsprechend einem Zuwachs von etwas über fünf Prozent. Genau umgekehrt ist es bei den Lkw, kommen die bis dato beinahe 207.700 Neufahrzeuge dieser Kategorie doch einem fünfprozentigen Minus gleich bezogen auf dieselben neuen Monate 2025. Allerdings bilden die Lkw – abgesehen von den Kfz-Anhängern, wo gut 199.800 Einheiten einem gut einprozentigen Rückgang entsprechen – das einige Segment, für welches das KBA aktuell ein Minus ausweist. Denn die Neuzulassungen von Krafträdern haben mit bisher beinahe 176.000 Maschinen um 24 Prozent zugelegt und die von Bussen um gut zehn Prozent auf über 5.200 von ihnen, während rund 58.900 Zugmaschinen einem knapp und die 23.900 Sattelzugmaschinen darunter einem gut neunprozentigen Zuwachs entsprechen.