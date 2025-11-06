Kfz-Markt per Ende Oktober ein paar Zehntelprozentpunkte weniger im Minus

Auch im zehnten Monat des laufenden Jahres hat sich die Entwicklung der Kfz-Neuzulassungen – von unten kommend – weiter der Nulllinie angenähert. Laut der aktuellen Statistik des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) liegt das Minus mit bis einschließlich Oktober gut 2,8 Millionen Neufahrzeugen aber noch bei zweieinhalb Prozent, fällt damit aber immerhin sieben Zehntelprozentpunkte kleiner aus als Ende September. Zu der Positiventwicklung beigetragen haben die Pkw, von denen im Oktober allein rund 250.100 erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommen sind entsprechend einem 7,8-prozentigen Plus zum Vorjahresmonat. Damit präsentiert sich dieses Segment nun auch kumuliert leicht bzw. ein halbes Prozent im grünen Bereich. Das haben ansonsten nur Busse geschafft, wobei die gut 5.300 Einheiten im bisherigen Jahresverlauf sogar einem Zuwachs von 16,7 Prozent gleichkommen. Im (teils deutlich) roten Bereich liegen weiterhin die kumulierten Neuzulassungszahlen der anderen Marktsegmente mit rund 151.500 Krafträdern (minus 24,7 Prozent), 244.900 Lkw (minus 7,5 Prozent) und fast 59.700 Zugmaschinen (minus 20,9 Prozent), von denen knapp 24.500 auf Sattelzugmaschinen (minus 14,3 Prozent) entfallen. Auch bei den Kfz-Anhängern schlägt mit bis dato 223.800 von ihnen ein Minus zu Buche, welches das KBA mit 4,9 Prozent beziffert.