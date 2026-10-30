Neue Reds-by-Momo-Textilschneesocken als „praktische und schnelle Lösung“

Univergomma hat sein Reds-by-Momo-Sortiment um Textilschneesocken für die Wintersaison erweitert, die „Autofahrern bei Schnee und schlechten Haftungsverhältnissen eine praktische und schnell einsetzbare Lösung bieten“ sollen, wie dazu der in Scandicci bei Florenz ansässige italienische Großhändler berichtet. Die Lesmo Grip genannten Schneesocken seien dabei mit besonderem Fokus auf einfache Handhabung und Funktionalität entwickelt worden, so der Großhändler weiter; sie seien „leicht, kompakt und einfach zu montieren“. Dank ihres geringen Platzbedarfs könnten sie während der gesamten Wintersaison problemlos im Kofferraum mitgeführt werden und stünden „bei Bedarf sofort zur Verfügung“.

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