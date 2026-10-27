https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Kaum-etwas-beeinflusst-Verbraucher-in-der-digitalen-Vorkaufphase-so-sehr-wie-die-Informationen-die-der-ADAC-online-bereitstellt.webp 1131 1506 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-27 13:54:122026-10-27 13:54:12Studie: Was ist in der digitalen Vorkaufphase relevant? Und wer gibt hier welche Antworten?
Studie: Was ist in der digitalen Vorkaufphase relevant? Und wer gibt hier welche Antworten?
Wer neue Reifen braucht, beginnt meist nicht mit einer Marke. Zuerst geht es um die passende Reifenart, den Saisonwechsel, Sicherheit, Vorschriften, Preis und Verfügbarkeit. Eine neue Studie der Berliner Digitalagentur Agentur Gerhard zeigt, wer diese frühe Orientierung im deutschen Reifenmarkt prägt – und wie stark sich allgemeine Information, konkrete Markennachfrage, das von KI-Systemen vermittelte Markenbild und die spätere Kaufentscheidung unterscheiden.
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