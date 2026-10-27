Studie: Was ist in der digitalen Vorkaufphase relevant? Und wer gibt hier welche Antworten?

,
Kaum etwas beeinflusst Verbraucher in der digitalen Vorkaufphase so sehr wie die Informationen, die der ADAC online bereitstellt (Bild: Agentur Gerhard)

Wer neue Reifen braucht, beginnt meist nicht mit einer Marke. Zuerst geht es um die passende Reifenart, den Saisonwechsel, Sicherheit, Vorschriften, Preis und Verfügbarkeit. Eine neue Studie der Berliner Digitalagentur Agentur Gerhard zeigt, wer diese frühe Orientierung im deutschen Reifenmarkt prägt – und wie stark sich allgemeine Information, konkrete Markennachfrage, das von KI-Systemen vermittelte Markenbild und die spätere Kaufentscheidung unterscheiden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert