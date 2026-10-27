https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Mit-dem-Design-RR40-holt-OZ-das-ikonischen-Rally-Racing-Design-zurueck-ins-Programm-und-bietet-dieses-in-zwei-Finish-Varianten-an.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-27 11:51:562026-10-23 12:01:11Mit RR40 holt OZ das ikonische Rally-Racing-Design zurück ins Programm
Mit RR40 holt OZ das ikonische Rally-Racing-Design zurück ins Programm
Seit 1986 prägte das ikonische OZ-Design Rennfahrzeuge wie den Lancia Delta Integrale, die Toyota Celica oder auch den BMW E30 DTM, den Ford Sierra und Escort Cosworth. Das neuentwickelte Rally-Racing-Design RR40 will diese Identität mit den charakteristischen kurzen, nach außen und innen verlaufenden Speichen bewahren, während die konkave Form im Zentrum Material reduziere und einzigartige technische Akzente setze, wie es dazu nun vonseiten des italienischen Räderherstellers heißt. Zur Wahl stehen die Finish-Varianten Race White + Red Lettering sowie Hyper Titanium + Silver Lettering.
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