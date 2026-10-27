Mit RR40 holt OZ das ikonische Rally-Racing-Design zurück ins Programm

Seit 1986 prägte das ikonische OZ-Design Rennfahrzeuge wie den Lancia Delta Integrale, die Toyota Celica oder auch den BMW E30 DTM, den Ford Sierra und Escort Cosworth. Das neuentwickelte Rally-Racing-Design RR40 will diese Identität mit den charakteristischen kurzen, nach außen und innen verlaufenden Speichen bewahren, während die konkave Form im Zentrum Material reduziere und einzigartige technische Akzente setze, wie es dazu nun vonseiten des italienischen Räderherstellers heißt. Zur Wahl stehen die Finish-Varianten Race White + Red Lettering sowie Hyper Titanium + Silver Lettering.

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