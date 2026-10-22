https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Borbet-FB2-Rad-fuer-den-Xpeng-G9.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-22 14:14:352026-10-22 14:14:35„FB2“-Rad von Borbet auch in 8,5×20 Zoll erhältlich – für Xpengs G9
„FB2“-Rad von Borbet auch in 8,5×20 Zoll erhältlich – für Xpengs G9
Ab sofort bietet Borbet sein „FB2“-Rad auch in der Größe 8,5×20 Zoll an. Mit ABE-Freigabe für das Modell G9 des chinesischen Elektroautoherstellers Xpeng greife es Anbieteraussagen zufolge den futuristischen Charakter des Wagens mit seinem als klassisch-elegant beschriebenen 15-Speichen-Design auf. „Die schlanke Linienführung und die sportliche Formgebung verleihen dem Rad eine dynamische Optik“, so Borbet über das für den G9 mit Einpresstiefe 30, Lochkreis 5/112 und drei Oberflächenfinishs – „silver“, „black glossy“, „black polished matt“ – angebotene Rad. Die beiden erstgenannten Farbvarianten sollen sich nach Herstellerangaben auch optimal für den Wintereinsatz eignen.
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