Ab sofort bietet Borbet sein „FB2“-Rad auch in der Größe 8,5×20 Zoll an. Mit ABE-Freigabe für das Modell G9 des chinesischen Elektroautoherstellers Xpeng greife es Anbieteraussagen zufolge den futuristischen Charakter des Wagens mit seinem als klassisch-elegant beschriebenen 15-Speichen-Design auf. „Die schlanke Linienführung und die sportliche Formgebung verleihen dem Rad eine dynamische Optik“, so Borbet über das für den G9 mit Einpresstiefe 30, Lochkreis 5/112 und drei Oberflächenfinishs – „silver“, „black glossy“, „black polished matt“ – angebotene Rad. Die beiden erstgenannten Farbvarianten sollen sich nach Herstellerangaben auch optimal für den Wintereinsatz eignen.