„FB2“-Rad von Borbet auch in 8,5×20 Zoll erhältlich – für Xpengs G9

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Für den elektrisch angetriebenen Xpeng G9 bietet Borbet sein „FB2“-Rad – hier in der Ausführung in Silber – jetzt auch in 8,5x20 Zoll mit Einpresstiefe 30 und Lochkreis 5/112 samt ABE-Freigabe an (Bild: Borbet)

Ab sofort bietet Borbet sein „FB2“-Rad auch in der Größe 8,5×20 Zoll an. Mit ABE-Freigabe für das Modell G9 des chinesischen Elektroautoherstellers Xpeng greife es Anbieteraussagen zufolge den futuristischen Charakter des Wagens mit seinem als klassisch-elegant beschriebenen 15-Speichen-Design auf. „Die schlanke Linienführung und die sportliche Formgebung verleihen dem Rad eine dynamische Optik“, so Borbet über das für den G9 mit Einpresstiefe 30, Lochkreis 5/112 und drei Oberflächenfinishs – „silver“, „black glossy“, „black polished matt“ – angebotene Rad. Die beiden erstgenannten Farbvarianten sollen sich nach Herstellerangaben auch optimal für den Wintereinsatz eignen.

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