Michelin tritt umsatzseitig auf der Stelle

Auch wenn Michelin im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres von einem sich beschleunigenden Wachstum berichtet, gaben die Umsätze aufs bisherige Gesamtjahr gesehen nach, wenn auch mit 0,5 Prozent nur leicht. Bereinigt um Wechselkursentwicklungen konnte Michelin ein einprozentiges Umsatzplus verzeichnen; betrachtet man lediglich das dritte Quartal, stand das Umsatzplus sogar bereits bei 2,2 Prozent. Aufs bisherige Gesamtjahr gesehen, lastete vor allem das Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen auf den Umsatzkennzahlen. Wie es dazu heißt, gaben diese immerhin mit 3,7 Prozent deutlich nach, was Michelin unter anderem auf rückläufige Stückzahlen – insbesondere für OEM-Kunden – zurückführt. Dass parallel dazu das Geschäft mit Verbundwerkstoffen (Polymer Composite Solutions) mit knapp 22 Prozent dermaßen deutlich gewachsen ist, sei durch mehrere aktuelle und nun konsolidierte Übernahmen in dem Geschäftsbereich begründet. Zum Ende des ersten und des dritten Quartals berichtet Michelin ausschließlich Umsatzkennzahlen.

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