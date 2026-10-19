https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Goodyear-beim-Opel-STX-oben-und-beim-Peugeot-Vision-RCZ.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-19 15:21:402026-10-19 15:21:40Jüngste Konzeptreifen aus der Feder von Goodyears Advanced Design Studio
Jüngste Konzeptreifen aus der Feder von Goodyears Advanced Design Studio
Bei dem Pariser Automobilsalon vergangene Woche in der französischen Hauptstadt wurden auch wieder diverse Konzeptfahrzeuge präsentiert wie der STX der zum Stellantis-Konzern zählenden Marke Opel oder Peugeots RCZ Vision. Beiden haben eine Gemeinsamkeit, waren sie bei der Messe doch auf Reifen von Goodyear zu sehen, die das sogenannte Advanced Design Studio des Reifenherstellers in Zusammenarbeit mit den Designteams der Automobilanbieter entwickelt hat.
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