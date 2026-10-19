Jüngste Konzeptreifen aus der Feder von Goodyears Advanced Design Studio

Bei dem Pariser Automobilsalon vergangene Woche in der französischen Hauptstadt wurden auch wieder diverse Konzeptfahrzeuge präsentiert wie der STX der zum Stellantis-Konzern zählenden Marke Opel oder Peugeots RCZ Vision. Beiden haben eine Gemeinsamkeit, waren sie bei der Messe doch auf Reifen von Goodyear zu sehen, die das sogenannte Advanced Design Studio des Reifenherstellers in Zusammenarbeit mit den Designteams der Automobilanbieter entwickelt hat.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen