Dönges verlässt Conti-Spin-off Aumovio schon wieder

Während Philipp von Hirschheydt (links) zusätzlich zu seinen Aufgaben als CEO des Unternehmens übergangsweise auch die Verantwortung für das Finanzressort in dessen Vorstand übernimmt, soll Aumovio-Aufsichtsratsmitglied Claus Bauer als Head of Finance interimistisch die Finanzfunktion bei dem Conti-Spin-off leiten und dabei eng mit ihm zusammenarbeiten (Bilder: NRZ/Christian Marx, Aumovio)

Wie es vonseiten Aumovio heißt, scheidet Finanzvorständin Dr. Jutta A. Dönges zum 31. Oktober aus dem Unternehmen aus, das aus der ehemaligen Automotive-Sparte von Continental hervorgegangen ist. Sie hatte die Aufgaben als Chief Financial Officer (CFO) dort erst vor rund einem Jahr übernommen, wolle sich nun aber – ist einer entsprechenden Mitteilung darüber hinaus zu entnehmen – neuen beruflichen Aufgaben zuwenden. Die Trennung erfolge „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, wobei bis zur dauerhaften Neubesetzung des Finanzressorts Philipp von Hirschheydt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens übergangsweise auch die Verantwortung für das Finanzressort in dessen Vorstand übernimmt. Zudem soll Aumovio-Aufsichtsratsmitglied und Ex-Schaeffler-CFO Claus Bauer spätestens ab 1. November interimistisch als Head of Finance die Finanzfunktion bei dem Anbieter leiten und dabei eng mit von Hirschheydt zusammenarbeiten.

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