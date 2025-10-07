Nach neun Monaten Kfz-Neuzulassungen weiter im roten Bereich

Zwar sind nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) mit alles in allem rund 283.300 Kfz diesen September hierzulande 11,7 Prozent mehr Neufahrzeuge erstmals für den Straßenverkehr zugelassen worden als im selben Monat des Vorjahres. Aber kumuliert steht die Zwischenbilanz mit bis dato in Summe gut 2,5 Millionen Einheiten dennoch 3,2 Prozent im Minus, wobei der entsprechende Wert per Ende August allerdings noch bei minus 4,8 Prozent gelegen hatte. Es scheint also weiter (langsam) aufwärtszugehen im deutschen Market, wobei Busse mit nach drei Quartalen knapp 4.800 Neuzulassungen sogar deutlich im Plus stehen (12,8 Prozent) und alles in allem gut 2,1 Millionen Pkw (minus 0,3 Prozent) der schwarzen Null schon recht nahekommen. Dazu hat nicht zuletzt der kräftige September-Zuwachs bei den Pkw-Neuzulassungen um 12,6 Prozent beigetragen auf gut 235.500 Neuwagen. Die Entwicklung in den anderen Fahrzeugsegmenten liegt nach neun Monaten aber nach wie vor mehr oder weniger deutlich unterhalb der Nulllinie mit bisher kumuliert 141.900 Krafträdern (minus 24,2 Prozent), 218.600 Lkw (minus 7,9 Prozent) sowie 54.100 Zugmaschinen (minus 18,8 Prozent), wobei unter Letzteren 21.900 Sattelzugmaschinen (minus 16,5 Prozent) sind. Darüber hinaus sind mit 202.500 von ihnen im bisherigen Jahresverlauf zudem noch 4,6 Prozent weniger Kfz-Anhänger erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommen.