„Nah an den Märkten“ – Hankook setzt bei Nfz-Reifen auf Gamechanger-Effekt

Bereits kurz nach der Einweihung seines ungarischen Pkw-Reifenwerkes 2007 hatte Hankook klar gemacht, dass in Rácalmás auch die Produktion von Lkw- und Busreifen für den europäischen Markt vorgesehen sei. Doch in den Jahren danach hatte der Hersteller seine Pläne immer wieder verschoben; zuletzt hatte Hankook dies 2019 mit den „wirtschaftlichen Unsicherheiten auf dem europäischen Markt“ begründet und dann zunächst den Neubau einer Lkw-Reifenfabrik in den USA für 1,6 Milliarden Dollar vorgezogen. Doch nun steht das Werk endlich und produziert Reifen für den europäischen Markt. Bei einem Event in Finnland, wo Hankook seine neuen Smart-Control-Winterreifen der Fachpresse zum Testen anbot, erklärte das Unternehmen die Werkseinweihung in Ungarn als Gamechanger – und kündigte weitere Investitionen im Bereich der Nutzfahrzeugreifen an.

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