„Legend“ des Räderherstellers MAK ist im Markt angekommen

Hatte der italienische Räderhersteller MAK im vergangenen Herbst das Modell „Legend“ für 4×4-Fahrzeuge, Transporter und Camper als eine seiner Neuheiten für dieses Jahr angekündigt, ist es zwischenzeitlich im Markt angekommen. Der Anbieter beschreibt es als „ideale Wahl für alle, die einen sportlichen, aber dennoch robusten und abenteuertauglichen Look für ihr Fahrzeug suchen“. Verfügbar ist das Rad in winterfester schwarz-matter Ausführung in den Größen 7,0/7,5×17 Zoll und 7,5/8,0×18 Zoll sowohl mit Fünf- als auch mit Sechslochanbindung. Geliefert wird es mit TC222-Nabenkappe, wobei die Buchstaben für die Initialen des Motocrossfahrers Toni (eigentlich Antonio) Cairoli stehen und die Ziffer für die Startnummer, mit welcher der MAK-Markenbotschafter einen Großteil seiner Motorsportkarriere bestritten hat. In diesem Zusammenhang betonen die Italiener, dass ihr „Legend“-Rad nicht zuletzt eine perfekte Lösung für alle Motorradbegeisterten sei, die ihrem Transporter, mit dem sie zu Events auf der Rennstrecke oder im Gelände reisen, einen „einzigartigen Look verleihen“ möchten. Zumal es sich mit MAKs neuem „Fender Extender Kit“ – einer Radlaufverbreiterung speziell für Camper und Vans auf Basis des Fiat Ducato – kombinieren lasse.