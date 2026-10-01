Apollo Tyres stellt neuen Flotationsreifen AWE 733 für mobile Bagger vor

Apollo Tyres baut sein Sortiment an Industriereifen mit der Einführung des Flotationsreifens AWE 733, der speziell für mobile Bagger entwickelt wurde, die auf weichem und empfindlichem Untergrund eingesetzt werden, weiter aus. Der AWE 733 soll die „Bodenverdichtung bei gleichzeitig überragender Traktion und Langlebigkeit“ verringern. Der AWE 733 ist in der Größe 600/50-22,5 erhältlich und wurde in Europa für Anwendungen im Bauwesen, im Infrastrukturbereich und bei Versorgungsunternehmen entwickelt, „bei denen ein geringer Bodendruck und zuverlässige Manövrierfähigkeit im Gelände unerlässlich sind“.

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