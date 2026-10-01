Erlös aus Kumho-Tippspielaktion unterstützt krebskranke Kinder

Im Rahmen der Fußballbundesligasaison 2025/2026 hat Kumho Tire bei jedem Heimspiel der von dem Reifenhersteller gesponserten Mannschaft Eintracht Frankfurt in seiner Loge ein Tippspiel für den guten Zweck durchgeführt. Den Erlös der Aktion, bei der 2.260 Euro zusammengekommen sind, hat das Unternehmen nach einer Aufrundung des Betrages auf 5.000 Euro dem Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt gespendet, um ihm so bei seiner Arbeit für betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien unter die Armen zu greifen. Darüber hinaus unterstützt die Initiative „Kinderträume“ der DFB-Stiftung Egidius Braun den Frankfurter Verein mit einer zusätzlichen Spende in Höhe von 2.000 Euro, sodass damit insgesamt 7.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen sind. „Als Unternehmen mit unserer Europazentrale in Offenbach fühlen wir uns der Rhein-Main-Region eng verbunden. Es war uns deshalb wichtig, gemeinsam mit unseren Gästen einen Beitrag für Kinder und Familien zu leisten, die aufgrund einer Krebserkrankung vor besonderen Herausforderungen stehen. Dass aus den vielen einzelnen Beiträgen über die Saison eine solche Summe entstanden ist, freut uns sehr. Unser Dank gilt dabei insbesondere unseren Gästen, die sich bei jedem Spiel an der Aktion beteiligt haben“, sagt Ilhan Kurban, Marketingmanager der Kumho Tire Europe GmbH.