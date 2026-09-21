In einer Woche startet Michelin eine Cashback-Promotion

„Deine Reifen sind Geld wert!“ lautet das Motto der Michelin-Promotion, die heute in einer Woche startet und dann bis Ende November läuft. Wer im Zeitraum vom 28. September bis zum 30. November mindestens einen Pkw- oder Llkw-Reifen der französischen Marke erwirbt und den Kauf auf einer Aktionswebsite registriert, dem wird eine Rückerstattung von zehn Euro je Reifen für Felgendurchmesser von 15 bis 17 Zoll versprochen, wobei sich dieser Betrag verdoppelt bei Reifen in 18 und 19 Zoll und 30 Euro gezahlt werden, wenn die gekauften Reifen 20 Zoll oder größer sind. Die Cashback-Prämie gibt es demnach allerdings nicht für Erstausrüstungs-, Oldtimer- und Rennreifen, wobei sie ansonsten für maximal 20 Reifen pro Kauf, aber nur einmal pro Person in Anspruch genommen werden kann. Auch gewerbliche oder einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit nachgehende Kunden sollen in den Genuss der Prämie kommen können – zumindest in solchen Fällen, wenn ihr Fuhrpark höchstens fünf Fahrzeuge umfasst. Mehr zu alldem finden Interessierte unter www.michelin.de/promotions-michelin/pkw-cashbackaktion-2026.