Marangoni holt Michael Albrecht als neuen Area Manager OTR Tyres ins Team

Seit dem 1. September verstärkt Michael Albrecht das OTR-Team von Marangoni und übernimmt dort künftig die Betreuung der Kunden in West- und Mitteldeutschland sowie in der Schweiz. „Mit Michael gewinnen wir einen erfahrenen Branchenkenner für unser OTR-Team. Seine Expertise und seine Nähe zum Markt werden uns dabei unterstützen, unseren Kunden auch weiterhin eine individuelle und kompetente Betreuung zu bieten“, so Christoph Brinkmann, Sales Director OTR & TBR Tyres. Der neue Area Manager OTR Tyres war die vergangenen siebeneinhalb Jahre bei Rösler Tyre Innovators und dann bei Rigdon tätig. Die Erweiterung des Teams sei Teil „der kontinuierlichen Bestrebung von Marangoni, die Qualität der Beratung und des Service weiter auszubauen, die persönliche Betreuung der Kunden vor Ort zu stärken und die Marktpräsenz zu steigern“, wie es dazu abschließend aus Henstedt-Ulzburg vom Sitz der Marangoni Retreading Systems Deutschland heißt.