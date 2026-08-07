Reifen mit Allrounder-Qualitäten holt Sieg im Auto-Express-Sommerreifentest

Auch wenn jeder Reifenhändler am liebsten großdimensionierte UHP- oder SUV-Reifen verkauft – am populärsten im Markt ist immer noch die Golf-Größe 205/55 R16. Dies trifft auf den deutschen wie auch auf den britischen Reifenmarkt zu, weswegen sich die dort ansässige Zeitschrift Auto Express in ihrem aktuellen Vergleichstest Reifen dieser Größe vorgenommen hat, anonym im lokalen Reifenhandel gekauft. Dass sich dabei der 2024 eingeführt Falken Ziex ZE320 als Vertreter des Qualitätssegments auch gegen die Reifen von so manchem Premiumanbieter durchsetzen konnte, zeigt, wie ausgewogen der Reifen geworden ist; lediglich beim Längsaquaplaning offenbarte er unterdurchschnittliche Leistungen. Ein Sieg „beinahe aus dem Nichts heraus“, fasste John Barker von Auto Express zusammen und erinnerte daran, dass der Vorgängerreifen (ZE310 Ecorun) „nicht dermaßen beeindruckend“ daherkam.

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