Ceat vollzieht die Camso-Übernahme

Ceat hat nun den letzten Schritt der Übernahme des Geschäftsbereichs Off-Highway-Baumaschinendiagonalreifen und -ketten der Marke Camso einschließlich der Camso-Markenrechte von Michelin vollzogen. Wie dazu mehrere Medien berichten, habe das Closing der Transaktion, für die Michelin 225 Millionen US-Dollar () erhält, am Montag stattgefunden. Ceat aus Indien erhält damit zwei Werke in Sri Lanka sowie die Rechte zur Nutzung der Marke Camso nach einer dreijährigen Lizenzphase. Für Ceat ist die Übernahme der Marke Camso „ein wichtiger Meilenstein“ auf dem Weg, „ein führender Global Player im margenstarken OHT-Segment“ und „der weltweit vertrauenswürdigste Name für Off-Highway-Reifen und -Ketten“ zu werden, heißt es dazu vonseiten des Käufers.