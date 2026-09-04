Altteileentsorgung gemäß EU-Verordnung bei Gettygo integriert

Können Reifenhändler/Werkstätten/Autohäuser schon seit Längerem über Reifen und Rädern hinaus auch ihren Bedarf an Kfz-Teilen über die B2B-Plattform Gettygo decken, hat das gleichnamige Unternehmen im Bereich Service nunmehr außerdem noch die Entsorgung von alten Kfz-Teilen integriert. Das Ganze lässt sich demnach per Klick direkt im Shop veranlassen. Damit will der in Bruchsal ansässige Reifengroßhandel seinen Kunden einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Bei alldem soll die Teileentsorgung gemäß der EU-Abfallverbringungsverordnung erfolgen, die strenge Kontrollen, digitale Nachweispflichten und klare Umweltstandards vorsehe, um unsachgemäße Entsorgungspraktiken einzudämmen und Kreislaufwirtschaft in Europa zu stärken. „Werkstätten wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Gleichzeitig müssen sie sicherstellen, dass auch bei der Entsorgung alles zuverlässig und ordnungsgemäß abläuft“, sagt Gettygo-Teilespezialist Gregor Knosala.

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