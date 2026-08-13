Mit Linglong tritt erstmals ein chinesischer Reifenhersteller der GDSO als Vollmitglied bei

Linglong Tire tritt als vierzehntes Mitglied und als erster chinesischer Reifenhersteller der Global Data Service Organisation for Tyres and Automotive Components (GDSO) als Vollmitglied bei. Die GDSO wurde im Januar 2022 von Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin und Pirelli als internationale, gemeinnützige Vereinigung mit dem Ziel gegründet, Reifendaten auszutauschen sowie den digitalen Datenaustausch weltweit zu standardisieren und zu vernetzen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen