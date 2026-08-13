https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Die-Global-Data-Service-Organisation-for-Tyres-and-Automotive-Components-GDSO-kann-mit-Linglong-Tire-ein-weiteres-Vollmitglied-begruessen-der-gleichzeitig-ihr-erster-chinesischer-Hersteller-ist.webp 1750 2334 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-13 08:53:242026-08-12 13:13:36Mit Linglong tritt erstmals ein chinesischer Reifenhersteller der GDSO als Vollmitglied bei
Mit Linglong tritt erstmals ein chinesischer Reifenhersteller der GDSO als Vollmitglied bei
Linglong Tire tritt als vierzehntes Mitglied und als erster chinesischer Reifenhersteller der Global Data Service Organisation for Tyres and Automotive Components (GDSO) als Vollmitglied bei. Die GDSO wurde im Januar 2022 von Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin und Pirelli als internationale, gemeinnützige Vereinigung mit dem Ziel gegründet, Reifendaten auszutauschen sowie den digitalen Datenaustausch weltweit zu standardisieren und zu vernetzen.
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