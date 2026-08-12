Guizhou Tyre will Werk in Marokko nun „so schnell wie möglich“ errichten

Nachdem die meisten Details zu den Bauplänen von Guizhou Tyre in Marokko bereits seit einigen Monaten bekannt sind, hat der aus China stammende staatlich kontrollierte Reifenhersteller mittlerweile auch alle erforderlichen chinesischen Genehmigungs- und Registrierungsverfahren abgeschlossen, die für den Beginn der Arbeiten an dem neuen Werk notwendig sind, berichtet dazu unser britisches Schwestermedium Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com. Demzufolge wolle Guizhou Tyre nun „so schnell wie möglich“ mit der Errichtung des Pkw-Reifenwerkes beginnen, in dem nach Fertigstellung der ersten Expansionsphase rund sechs Millionen Pkw-Reifen jährlich entstehen sollen. Das Werk soll in der Stadt Tanger nahe der Meerenge von Gibraltar entstehen, und Guizhou Tyre werde dazu 298,7 Millionen US-Dollar (255,3 Millionen Euro) investieren. Der Hersteller ist im europäischen Markt bekannt für Reifen der Marken Advance, Samson und Tornado.