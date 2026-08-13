https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Die-niederlaendische-Magna-Tyres-Group-setzt-ihre-globale-Expansion-fort.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-13 09:41:082026-08-13 09:41:08Niederländische Magna Tyres Group setzt globale Expansion fort
Niederländische Magna Tyres Group setzt globale Expansion fort
Ende 2021 hatte die auf Off-The-Road- bzw. OTR-Reifen spezialisierte niederländische Magna Tyres Group in Australien expandiert und dort das Handelsunternehmen Fennell Tyres International übernommen. Nun geht die Expansion in Australien weiter. Wie es dazu in einer Mitteilung als Waalwijk heißt, wo die Gruppe ihren Sitz hat, hat Fennell Tyres International nun wiederum das Unternehmen Bunbury‘s Tyre Specialists übernommen, einen Dienstleister mit Sitz im Südwesten Australiens. Damit seien nun „zwei Marktführer“ vereint worden, die bereits zuvor eng zusammengearbeitet hatten.
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