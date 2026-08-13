Niederländische Magna Tyres Group setzt globale Expansion fort

Fennell Tyres International aus Australien, seit 2021 Tochter der Magna Tyres Group, hat den lokalen Marktbegleiter Bunbury‘s Tyre Specialists übernommen, womit die niederländische Muttergesellschaft ihre globale Expansion fortsetzt (Bild: Magna Tyres Group)

Ende 2021 hatte die auf Off-The-Road- bzw. OTR-Reifen spezialisierte niederländische Magna Tyres Group in Australien expandiert und dort das Handelsunternehmen Fennell Tyres International übernommen. Nun geht die Expansion in Australien weiter. Wie es dazu in einer Mitteilung als Waalwijk heißt, wo die Gruppe ihren Sitz hat, hat Fennell Tyres International nun wiederum das Unternehmen Bunbury‘s Tyre Specialists übernommen, einen Dienstleister mit Sitz im Südwesten Australiens. Damit seien nun „zwei Marktführer“ vereint worden, die bereits zuvor eng zusammengearbeitet hatten.

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