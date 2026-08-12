https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Joerg-Burfien-ist-President-und-CEO-von-Hoosier-Racing-Tire-und-trieb-die-Entwicklung-des-ersten-strassenzugelassenen-Reifens-des-Herstellers-voran.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-12 16:35:122026-08-12 16:48:10Track Attack Pro ist Hoosiers erster straßenzugelassener Reifen für Europa
Track Attack Pro ist Hoosiers erster straßenzugelassener Reifen für Europa
Positive Begleiterscheinungen der Covid-19-Beschränkungen zu Beginn dieses Jahrzehnts gab es nur wenige. Eine davon hat aber dazu geführt, dass Hoosier Racing Tire – traditionsreicher Motorsportreifenhersteller aus den USA, der seit 2016 zu Continental gehört –seinen ersten straßenzugelassenen Reifen mit EU-Reifenlabel auf den hiesigen Markt gebracht hat. Bei einem Termin im Racepark Meppen vergangene Woche haben wir das Hoosier-Team getroffen, um mehr über den neuen Track Attack Pro zu erfahren – einschließlich seiner überraschenden Entstehungsgeschichte.
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