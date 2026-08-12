Track Attack Pro ist Hoosiers erster straßenzugelassener Reifen für Europa

Positive Begleiterscheinungen der Covid-19-Beschränkungen zu Beginn dieses Jahrzehnts gab es nur wenige. Eine davon hat aber dazu geführt, dass Hoosier Racing Tire – traditionsreicher Motorsportreifenhersteller aus den USA, der seit 2016 zu Continental gehört –seinen ersten straßenzugelassenen Reifen mit EU-Reifenlabel auf den hiesigen Markt gebracht hat. Bei einem Termin im Racepark Meppen vergangene Woche haben wir das Hoosier-Team getroffen, um mehr über den neuen Track Attack Pro zu erfahren – einschließlich seiner überraschenden Entstehungsgeschichte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen