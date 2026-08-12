https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Apollo-Tyres-will-die-Landwirtschaftsreifen-die-bisher-in-Enschede-hergestellt-wurden-zum-Teil-ueber-Offtake-Partner-beziehen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-12 10:55:242026-08-12 10:55:24Apollo Tyres will „gewisse Stabilität“ im Geschäft mit Landwirtschaftsreifen erreichen
Apollo Tyres will „gewisse Stabilität“ im Geschäft mit Landwirtschaftsreifen erreichen
Nachdem Apollo Tyres erst vor wenigen Wochen die Reifenproduktion im Werk im niederländischen Enschede für immer beendet hat, hat der Hersteller nun erläutert, wo stattdessen künftig die Landwirtschaftsreifen entstehen sollen, die bisher vor Ort gefertigt und hauptsächlich auf den europäischen Märkten vertrieben wurden. In einem Investoren-Call, den Apollo Tyres gestern anlässlich der Vorlage des jüngsten Quartalsberichtes abgehalten hatte, betonte das Unternehmen, man wolle bei dem jetzt beginnenden „Prozess“ auch auf die Hilfe von Offtake-Partnern setzen.
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