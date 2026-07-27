Ceat Specialty/Camso Construction mit neuem Vertriebschef

Ceat Specialty und Camso Construction erhalten mit Jason Canning einen neuen Vice President und Head International Sales. Canning verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung im Vertrieb in den Bereichen Spezialreifen, Industrieprodukte und technische Werkstoffe, wozu Stationen bei Solideal UK, Watts Industrial und Trelleborg Wheel Systems gehören. „Ich freue mich sehr, in einer für das Unternehmen so entscheidenden Phase zu Camso Construction und Ceat OHT zu stoßen“, so Canning. „Ich freue mich darauf, meine internationale Erfahrung einzubringen, um unsere globalen Partnerschaften zu stärken, unsere Marktpräsenz auszubauen und ein nachhaltiges Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.“ Michelin hatte Camso 2018 übernommen und im vergangenen Jahr den Geschäftsbereich Off-Highway-Baumaschinendiagonalreifen und -ketten der Marke Camso an den zur indischen RPG Group gehörende Reifenhersteller Ceat verkauft.