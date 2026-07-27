NUFAM 2027: „Haben einen hervorragenden Anmeldestand“

Die NUFAM 2027 findet vom 22. bis 25. September statt. Statt von Donnerstag bis Sonntag werden mehr als 430 Aussteller ihre Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen demnach dann von Mittwoch bis Sonnabend präsentieren. Wie es dazu vonseiten der Veranstalter heißt, könnten Aussteller und Besucher die Tage vor Ort damit „noch intensiver nutzen“. Die kommende Karlsruher Nutzfahrzeugmesse soll aber auch aus anderen Gründen eine besondere werden, findet sie doch im kommenden Jahr bereits zum zehnten Mal statt.

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