Triangle Tyre und Heuver Banden zeigen gemeinsam Präsenz auf kommender Steinexpo

Triangle Tyre will sein Engagement auf dem europäischen Markt für Off-the-Road-Reifen (OTR) bekräftigen und stellt folglich auch in diesem Jahr erneut auf der Steinexpo-Messe im hessischen Nieder-Ofleiden aus, einem Stadtteil von Homberg (Ohm). Die Demonstrationsmesse findet vom 2. bis zum 5. September erneut in Europas größtem Basaltsteinbruch statt, wo der aus China stammende Reifenhersteller dann einmal mehr gemeinsam mit seinem europäischen Vertriebspartner Heuver Banden Präsenz zeigen will. Zeigen wollen die Partner dabei „eine repräsentative Auswahl der neuesten Reifenlösungen“ für den Einsatz in Steinbrüchen, im Tagebau sowie in der Bauwirtschaft.

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