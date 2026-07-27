https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Wollen-auch-auf-der-kommenden-Steinexpo-Messe-wieder-gemeinsam-auftreten-Hersteller-Triangle-Tyre-und-Vertriebspartner-Heuver-Banden.jpg 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-27 11:36:042026-07-27 11:36:04Triangle Tyre und Heuver Banden zeigen gemeinsam Präsenz auf kommender Steinexpo
Triangle Tyre und Heuver Banden zeigen gemeinsam Präsenz auf kommender Steinexpo
Triangle Tyre will sein Engagement auf dem europäischen Markt für Off-the-Road-Reifen (OTR) bekräftigen und stellt folglich auch in diesem Jahr erneut auf der Steinexpo-Messe im hessischen Nieder-Ofleiden aus, einem Stadtteil von Homberg (Ohm). Die Demonstrationsmesse findet vom 2. bis zum 5. September erneut in Europas größtem Basaltsteinbruch statt, wo der aus China stammende Reifenhersteller dann einmal mehr gemeinsam mit seinem europäischen Vertriebspartner Heuver Banden Präsenz zeigen will. Zeigen wollen die Partner dabei „eine repräsentative Auswahl der neuesten Reifenlösungen“ für den Einsatz in Steinbrüchen, im Tagebau sowie in der Bauwirtschaft.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!