Erneuerung des Lassa-Winterreifensortimentes abgeschlossen

Als Aussteller bei der diesjährigen „The Tire Cologne“ zwar nicht vertreten, hat die Reifenmarke Lassa des türkischen Herstellers Brisa – ein Joint Venture von Bridgestone und der Sabanci-Gruppe – die Branchenmesse in Köln nichtsdestoweniger zum Anlass genommen, Vertreter von mehr als 20 Partnerunternehmen ihres weltweiten Vertriebsnetzes zu einem Austausch in die Stadt am Rhein einzuladen. Die exklusive Veranstaltung sollte als Plattform dienen, um die langjährige Zusammenarbeit zu feiern und Synergien zu stärken, die Wachstumsvision des Anbieters zu präsentieren sowie nicht zuletzt Erweiterungen und Neuerungen im Produktportfolio vorzustellen.

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