https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Dering-Alex-Domenic.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-07-23 14:38:382026-07-23 14:38:38Stellenbesetzung im Reifen- oder Werkstattbetrieb mal anders
Stellenbesetzung im Reifen- oder Werkstattbetrieb mal anders
Die Dering Management GmbH mit Sitz in Willich hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Personalsuche in Werkstätten und Handwerksbetrieben zu verändern. Grundüberlegung des Start-ups aus Nordrhein-Westfalen ist dabei, dass gefragte Fachkräfte mitunter gar nicht aktiv nach einer anderen Stelle suchen und Stellenanzeigen von daher oft wirkungslos verpuffen. Deswegen will das Unternehmen die Suche nach Kfz-Mechatronikern, Reifenmonteuren, Servicetechniker, Meistern usw. mit seinem Angebot „umkehren“. Dabei wird mittels der Relius genannten Plattform das Prinzip verfolgt, dass nicht Unternehmen auf die „Jagd“ nach Kandidaten gehen, sondern dass das eigene Netzwerk offene Stellen empfiehlt.
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