Stellenbesetzung im Reifen- oder Werkstattbetrieb mal anders

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„Den besten Monteur findet man selten über eine Anzeige, aber fast immer über einen guten Monteur, der schon im Betrieb ist“, sagt Alex Domenic Dering, Gründer und Geschäftsführer der Dering Management GmbH, die hinter Relius steht (Bild: Dering Management GmbH)

Die Dering Management GmbH mit Sitz in Willich hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Personalsuche in Werkstätten und Handwerksbetrieben zu verändern. Grundüberlegung des Start-ups aus Nordrhein-Westfalen ist dabei, dass gefragte Fachkräfte mitunter gar nicht aktiv nach einer anderen Stelle suchen und Stellenanzeigen von daher oft wirkungslos verpuffen. Deswegen will das Unternehmen die Suche nach Kfz-Mechatronikern, Reifenmonteuren, Servicetechniker, Meistern usw. mit seinem Angebot „umkehren“. Dabei wird mittels der Relius genannten Plattform das Prinzip verfolgt, dass nicht Unternehmen auf die „Jagd“ nach Kandidaten gehen, sondern dass das eigene Netzwerk offene Stellen empfiehlt.

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