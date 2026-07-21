Im ersten Halbjahr mehr als 40 neue Reifen1+-Partner

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Für Reifen1+-Systemleiter Andreas Burk spiegelt die positive Entwicklung der Partnerzahl auch den „Trend zur Kooperation“ wider (Bild: NRZ/Christian Marx)

Bei dem zur Karlsruher Pneuhage-Gruppe zählenden Reifen- und Rädergroßhändler Interpneu zeigt man sich mit Blick auf die erste Hälfte des laufenden Jahres „äußerst zufrieden“ mit der Entwicklung seines 2014 etablierten Partnerkonzeptes Reifen1+. Denn in diesem Zeitraum sollen sich ihm in Deutschland 31 neue Kfz-Werkstätten und Reifenhändler angeschlossen haben, während in Österreich demnach weitere zehn Partner zu der Vermarktungskooperation dazugestoßen sind. „Besonders erfreulich ist, dass der Zuwachs an Partnern in allen vier Stufen, Basic, Premium, Premium+ und Nutzfahrzeuge erfolgte“, sagt Reifen1+-Systemleiter Andreas Burk, der die Entwicklung zugleich als Bestätigung für die Attraktivität des Konzeptes wertet.

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