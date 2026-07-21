Empfehlungsprogramm: Check24 startet „Werkstatt wirbt Werkstatt“

Die Vergleichsplattform Check24 erweitert ihr Angebot rund ums Auto. Einerseits gehört zu den Neuerungen ein für Endverbraucher gedachter Werkstattvergleich, mittels dem die Services dort gelisteter Kfz-Betriebe online verglichen werden können samt der Möglichkeit, dann direkt auch einen Termin zu buchen und die ausgewählte(n) Leistung(en) bereits vor dem Werkstattbesuch zu bezahlen. Andererseits möchte man mit dem Empfehlungsprogramm „Werkstatt wirbt Werkstatt“ bestehende Partner dabei einbinden, das Check24-Werkstattnetzwerk beschleunigt weiter auszubauen. Gleichzeitig wolle man so „weiteren Betrieben den Einstieg in die digitale Kundengewinnung erleichtern“ bzw. ihnen helfen, auf diesem Wege Potenzial zu erschließen. Für jede erfolgreich geworbene Werkstatt wird eine gestaffelte Prämie in Höhe von bis zu 1.000 Euro versprochen.

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