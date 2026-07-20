Sportauto-Perfektionstraining erneut „powered by Bridgestone“

Wie schon 2024 und 2025 hat Bridgestone bei der ersten diesjährigen Ausgabe des Sportauto-Perfektionstrainings am Nürburgring als Partner der Veranstaltung fungiert, die von dem bei der Motorpresse Stuttgart erscheinenden Magazin vom 29. Juni bis zum 1. Juli ausgerichtet wurde. Bei dem Event, das zu den renommiertesten Fahrertrainings für ambitionierte Sportwagenfahrer gezählt wird, gingen diesmal 150 Teilnehmer- sowie 33 Instruktorenfahrzeuge auf der Nordschleife an den Start. In kleinen Gruppen wurden Tipps zu Ideallinie, Fahrzeugbeherrschung und Fahrsicherheit vermittelt mit dem Ziel, den Teilnehmern dadurch die Möglichkeit zu bieten, ihr fahrerisches Können unter professioneller Anleitung weiterzuentwickeln – und sich zugleich einen Eindruck von den Reifen aus Bridgestones „Potenza“-Reifen zu verschaffen. „Das Sportauto-Perfektionstraining ist für uns eine ideale Plattform, um Trainingsinhalte mit echtem Praxisbezug zu vermitteln. Dabei zeigt sich, wie entscheidend präzises Feedback von Fahrzeug und Reifen für sauberes, sicheres Fahren am Limit ist“, sagt Max von Saurma, Senior Manager Training bei der Motorpresse Stuttgart.

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