Bridgestone wieder Partner des Sport-Auto-Perfektionstrainings

Seit Mitte der 1990er-Jahre bringt das Perfektionstraining der Zeitschrift Sport Auto Sportautofahrer zusammen, aus deren Reihen bereits viele erfolgreiche Rennfahrer hervorgegangen sind. Auch in diesem Jahr konnten die Teilnehmer von den erfahrenen Instruktoren, darunter Deutsche Meister, Europameister und Weltmeister aus der Welt des Motorsports, lernen. „Sie erhielten wertvolle Einblicke in die berüchtigte Nordschleife und hatten die Möglichkeit, Top-Performance auf den Premiumreifen von Bridgestone zu erleben“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Herstellers, der die 31 Instruktorenfahrzeuge mit Reifen – etwa der Potenza-Serie – ausstattete.

