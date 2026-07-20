Meilenstein: Euromaster feiert 200. Franchisepartner in Deutschland

Euromaster hat die Marke von 200 Franchisepartnern geknackt, was seitens des zu Michelin gehörenden Reifen- und Autoservicenetzwerkes als Beleg für die Attraktivität des Konzeptes gewertet wird. „200 Franchisebetriebe in Deutschland sind ein Erfolg, auf den wir sehr stolz sind. Er zeigt, dass unser Konzept die Bedürfnisse von Einzelbetrieben trifft und ihnen echte Perspektiven für nachhaltiges Wachstum bietet“, sagt Markus Popp, One Network Director Euromaster Deutschland und Österreich. „Unser großer Kundenstamm im Flotten- und Leasinggeschäft, die starke Marke Euromaster, attraktive Einkaufskonditionen und unsere kontinuierliche Innovationskraft schaffen ein Umfeld, in dem Partnerbetriebe gemeinsam mit uns dynamisch wachsen können“, ergänzt er.

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