Frazer rückt ins Nokian-Managementteam auf

Im Jahr 2025 von HKFoods Finland Oy zu Nokian Tyres gekommen, um dort fortan dann als Vice President Brand, Marketing and Communications zu fungieren, ist Tiina Frazer nunmehr zum Senior Vice President Brand, Marketing and Communications befördert und zugleich ins Managementteam des finnischen Reifenherstellers berufen worden. In ihrer neuen Funktion im Unternehmen berichtet sie an Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei. „Ihre Erfahrung im Aufbau wirkungsvoller Marken macht sie zu einer hervorragenden Verstärkung für unser Team, während wir unsere Premiumposition in unseren Schlüsselmärkten weiter ausbauen“, sagt Paolo Pompei, Präsident und CEO von Nokian Tyres.