Fokus auf Europa: Altreifenrecycler Genan verkauft US-Aktivitäten

Während die sich selbst als internationaler Umweltkonzern beschreibende Genan-Gruppe aus Dänemark gerade erst das Altreifenrecyclingwerk der ATU-Tochter Estato Umweltservice GmbH in Weiden erworben hat, trennt sich das Unternehmen fast zeitgleich von seinen Aktivitäten in den USA. Als Grund dafür wird die verstärkte strategische Ausrichtung auf Europa genannt. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung dazu heißt, sei es das Bestreben „von Genan, seine Ressourcen auf den weiteren Ausbau der europäischen Geschäftsaktivitäten des Konzerns zu fokussieren“. Habe man sich 2014 in den USA niedergelassen und „seitdem auf dem nordamerikanischen Markt für Altreifenrecycling eine starke Position aufgebaut“, geht das Altreifenrecyclingwerk in Houston/Texas nunmehr in den Besitz von Liberty Tire Recycling über, das selbst wiederum dem globalen Infrastrukturinvestor I Squared Capital gehört. Eine Vereinbarung dazu haben beiden Seiten unterzeichnet.

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