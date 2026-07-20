Radschutzmatte „SafetyDisc Middle“ erweitert Niso-Tech-Portfolio

Der Werkstattausrüster Niso Tech baut sein Portfolio an Radschutzmatten weiter beständig aus. Zu den bisher bereits angebotenen Versionen „SafetyDisc Flat“ für eine liegende Lagerung bzw. den Transport Rädern von 13 bis hin zu 20 Zoll sowie der „SafetyDisc Turbo“ für Räder bis 24 Zoll gesellt sich nun noch eine Ausführung für Räder bis 22 Zoll. Sie trägt den Namen „SafetyDisc Middle“, verfügt über Befestigungsösen und zeichnet sich durch ein kleines Mittelloch aus. Sie soll Schutz auch für konkave Felgen bieten und besteht wie die zuvor genannten Varianten aus einem als hochwertig beschriebenen Elastomer (TPE). Damit seien die „SafetyDiscs“ wesentlich weicher als gewöhnliche Gummimatten und gewährleisteten insofern einen optimalen Schutz von Felgen und Kompletträder bei Transport und Lagerung, so ihr Anbieter. Als weiterer Vorteil der Radschutzmatten wird hervorgehoben, dass sie „langlebig und daher kosteneffizient“ seien, sich leicht reinigen ließen, vor allem aber ein Verrutschen der Räder effektiv verhinderten und damit einen einfacheren Transport auf Rädertrolleys gewährleisteten. Durch ihre Wandhalterungen sei die „SafetyDisc Middle“ darüber hinaus stets schnell griffbereit und benötige wenig Platz bei der Lagerung.