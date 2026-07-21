Motorradsicherheit: Bridgestone unterstützt „Safety League“

Mit ihrer gemeinsamen bundesweiten Sicherheitskampagne „Safety League“ verfolgen die Zeitschrift Motorrad und der ADAC das Ziel, das Fahrkönnen aller Motorradfahrer die gesamte Zweiradsaison über zu trainieren, dadurch das Unfallrisiko zu minimieren und das Image in der Gesellschaft zu verbessern. In ihrem Bemühen, durch Fahrtrainings und Wettbewerbe die Risiken im Straßenverkehr zu reduzieren und das Bewusstsein für sicheres Motorradfahren zu stärken, werden sie von Bridgestone als Partner unterstützt. „Motorradsicherheit beginnt lange vor der eigentlichen Fahrt. Moderne Reifen, regelmäßige Fahrtrainings und das Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten leisten gemeinsam einen entscheidenden Beitrag, um Risiken zu reduzieren“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. Als Partner der Aktion wolle man sicheres Motorradfahren fördern sowie das Bewusstsein für die Bedeutung von Fahrtrainings und Reifen stärken.

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