ATU verkauft Estato-Recyclingwerk an Genan – Phase der Konsolidierung

Genan übernimmt das Recyclingwerk seines deutschen Mitbewerbers Estato Umweltservice. Wie es dazu aus Viborg heißt, wo das weltgrößte Altreifenrecyclingunternehmen seinen Sitz hat, eröffne die Übernahme des Recyclinggeschäftes der 1994 gegründeten ATU-Tochtergesellschaft Estato Umweltservice, beide mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz, Zugang zum wachsenden mittel- und osteuropäischen Markt. Folglich beschreibt Genan den Schritt auch als „strategische Übernahme“. Für ATU wiederum ist der Verkauf ein weiterer Konsolidierungsschritt, nachdem die seit 2016 zur französischen Mobivia Groupe gehörende Werkstatt- und Servicekette zuvor ihr Filialnetz in Deutschland stark bereinigt und sich sogar aus dem Schweizer Markt komplett zurückgezogen hatte. Um Missverständnissen vorzubeugen: Estato Umweltservice selbst wird nicht verkauft, sondern lediglich der Teilbereich der Reifengranulierung, also das Recyclingwerk; die GmbH bestehe weiterhin fort und verbleibe bei ATU, heißt es von dort.

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