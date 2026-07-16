Erweitertes Textar-Serviceportfolio

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In Zusammenarbeit mit der SocialPALS GmbH hält Textar vorbereiteten Social-Media-Inhalte rund um das Thema Bremse für Händler und Werkstätten bereit für eine digitale Kommunikation mit ihren Kunden, ohne dass sie selbst großen Aufwand dafür betreiben müssten (Bild: Textar)

Die zu TMD Friction gehörende Bremsenmarke Textar baut ihr Serviceangebot für den Independent Aftermarket aus. Gemeinsam mit SocialPALS – einer Plattform für lokales Handelsmarketing – werden Großhändler und freie Werkstätten dabei unterstützt, ihre digitale Sichtbarkeit zu stärken.

„Einfach und zeitsparend“, wie in diesem Zusammenhang betont wird. Zumal für teilnehmende Partner demnach professionell vorbereitete Social-Media-Inhalte vorgehalten werden, die sie mit wenigen Klicks individualisieren, freigeben und anschließend über ihre verbundenen Kanäle ausspielen lassen können. Mit diesem Angebot für lokales Handelsmarketing will Textar seinen Anspruch untermauern, Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Zumal die Kundenkommunikation heute längst nicht mehr nur am Verkaufstresen oder beider Fahrzeugannahme stattfinde, sondern digitale Kanäle eine immer wichtigere Rolle für die Sichtbarkeit von Großhändlern und freien Werkstätten spielten. Wobei Letzteren im Tagesgeschäft allerdings häufig die personellen und zeitlichen Ressourcen fehlten, um regelmäßig relevante Inhalte zu erstellen.

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