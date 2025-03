Grasdorf-Insolvenzverfahren offiziell aufgehoben – Kickoff-Veranstaltung mit Pneuhage

Ende vergangenen Jahres hatte die Pneuhage-Unternehmensgruppe die Grasdorf GmbH sowie die Grasdorf-Rad GmbH aus dem für beide Gesellschaften seit Juni laufenden Insolvenzverfahren heraus übernommen. Wie es nun vonseiten des Käufers heißt, seien per Ende Februar beide Verfahren offiziell aufgehoben worden, sodass „die Zukunft von Grasdorf gesichert“ sei. Bereits am 14. Januar hatte die Geschäftsleitung von Pneuhage bei einer Kickoff-Veranstaltung in Hildesheim die Grasdorf-Belegschaft über die Perspektiven der gemeinsamen Weiterentwicklung informiert, während Grasdorf-Geschäftsführer Joachim G. Wolf die Vorzüge als Teil der Pneuhage-Unternehmensgruppe darstellte und einen Ausblick auf die anstehenden Themen gab.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen