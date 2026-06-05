Bridgestone setzt Rekordserie bei General Motors fort

Bridgestone wurde von General Motors (GM) als „Supplier of the Year 2025“ ausgezeichnet. Damit erhielt das Unternehmen zum elften Mal in Folge und zum insgesamt 24. Mal diese Auszeichnung von GM. Der Reifenhersteller war eines von 103 Unternehmen aus 14 Ländern, die aus dem Netzwerk von mehr als 20.000 Lieferanten geehrt wurde.

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