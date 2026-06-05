https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Bridgestone-von-General-Motors-als-Supplier-of-the-Year-2025-ausgezeichnet.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-05 10:00:292026-06-04 16:05:54Bridgestone setzt Rekordserie bei General Motors fort
Bridgestone setzt Rekordserie bei General Motors fort
Bridgestone wurde von General Motors (GM) als „Supplier of the Year 2025“ ausgezeichnet. Damit erhielt das Unternehmen zum elften Mal in Folge und zum insgesamt 24. Mal diese Auszeichnung von GM. Der Reifenhersteller war eines von 103 Unternehmen aus 14 Ländern, die aus dem Netzwerk von mehr als 20.000 Lieferanten geehrt wurde.
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