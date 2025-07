Peter Kraus wechselt von Prinx Chengshan zu Großhändler Hämmerling

Nach rund fünf Jahren bei Prinx Chengshan hat Peter Kraus den Reifenhersteller verlassen und eine neue Aufgabe im Reifengroßhandel übernommen. Wie Kraus dazu online mitteilt, habe er per Anfang Juli bei Hämmerling – The Tyre Company Verantwortung als Business Development Manager übernommen. Hämmerling mit Sitz im nordrhein-westfälischen Paderborn hat seinen Unternehmensschwerpunkt im Großhandel mit Nutzfahrzeugreifen und vermarktet dabei vor allem auch Lkw-Reifen seiner 2008 eingeführten Eigenmarke Athos sowie weitere Eigenmarken.

