Für den iX3 liefert auch Yokohama weiter OE-Reifen an BMW

,
Neben unter anderem Nexen oder Pirelli liefert auch Yokohama Erstausrüstungsreifen für die zweite iX3-Generation zu BMW ans Band in Form einer speziell auf das Fahrzeug abgestimmten Version seines „Advan Sport V107“ (Bilder: BMW, Yokohama)

In Bezug auf bei dem seit März angebotenen aktuellen iX3 ab Werk montierte Reifen zählt neben unter anderem Nexen oder Pirelli auch Yokohama zum Kreis der Erstausrüster. Wie schon bei der ersten Generation des elektrisch angetriebenen SUVs liefert der japanische Reifenherstelle dafür sein „Advan Sport V107“ genanntes Profil zu BMW ans Band – diesmal allerdings in den Größen 255/40 R21 102Y für die Vorder- und 275/40 R21 107Y für die Hinterachse.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert