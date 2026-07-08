Für den iX3 liefert auch Yokohama weiter OE-Reifen an BMW

In Bezug auf bei dem seit März angebotenen aktuellen iX3 ab Werk montierte Reifen zählt neben unter anderem Nexen oder Pirelli auch Yokohama zum Kreis der Erstausrüster. Wie schon bei der ersten Generation des elektrisch angetriebenen SUVs liefert der japanische Reifenherstelle dafür sein „Advan Sport V107“ genanntes Profil zu BMW ans Band – diesmal allerdings in den Größen 255/40 R21 102Y für die Vorder- und 275/40 R21 107Y für die Hinterachse.

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